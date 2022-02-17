Напередодні французький клуб оголосив про припинення співпраці з 26-річним люксембуржцем, назвавши це "запобіжним заходом". У спеціальному зверненні найближчим часом Труа обіцяє все пояснити.

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За годину після офіційного відрахування з клубу Жерсон у своєму Instagram опублікував мотиваційне зображення лева з підписом "Ніколи не здавайся". Динамо поки не робило жодних заяв щодо його майбутнього.

Нагадаємо, орендна угода Родрігеса з Труа була розрахована до кінця сезону і містила право викупу. Вінгер, який ще в Динамо славився скандальною поведінкою, провів у французькій першості 12 матчів, записав до свого активу гол+пас.

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