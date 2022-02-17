Вингер киевлян Беньямин Вербич признался, что зимой мог уйти из Динамо. Его агент Амир Ружнич даже назвал клуб, сделавший конкретное предложение.

"Должен признаться, что в январе я получил очень интересное предложение, над которым долго думал. В конце концов, я решил остаться в Киеве, где хочу снова показать себя. Однако немалую роль здесь сыграли личные причины и семья", – сказал Вербич в интервью SportKlub .

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Его агент Амир Ружнич рассказал о заинтересованности подробнее: "У Беньямина было очень конкретное предложение из Копенгагена, где были готовы выплатить компенсацию. Но поскольку у него недавно родился ребенок, он решил пока остаться в Киеве".

Напомним, именно из датского клуба Вербич перебрался в Динамо зимой 2018-го за 4 миллиона евро. С этого времени словенец провел в бело-синей футболке 119 поединков (37 голов и 12 ассистов). Его контракт с киевлянами рассчитан до декабря 2022 года.