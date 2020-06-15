Венглинский выделил главное преимущество Каштру над Фонсекой

Экс-нападающий киевского Динамо и футбольный эксперт Олег Венглинский нашел существенные различия в работе с Шахтером между нынешним и бывшим наставниками "горняков".

"Каштру гораздо смелее своего предшественника. Дает шанс молодым игрокам, пытается их раскрыть, чего не было при Фонсеке – тот надеялся лишь на старожилов.

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Каштру по полной программе всех применяет, смотрит, может ли футболист играть в основе в будущем, дает всем шанс! Каштру думает об интересах команды. Это подтверждено действиями, поступками.

Возьмем, к примеру, того же Сикана. Давал же ему шанс? Но в силу каких-то причин он себя пока не реализовал. Сразу переключились на Фернандо. Плохо это для нашего игрока, да, но шанс был – значит надо расти", – сказал Венглинский в программе "Профутбол".

Напомним, Шахтер уверенно лидирует в чемпионате Украины, оторвавшись от ближайшего преследователя – Динамо – уже на 16 очков.

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