Шахтар пережив жахіття проти Колоса – 18-річний українець став героєм, екс-динамівці пробачили

Колос програв Шахтарю (0:1) на НСК Олімпійський у 26 турі УПЛ. Рахунок і огляд матчу матчу читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Колос – Шахтар на "Футбол 24", стартував о 17:00. Матч без турнірної інтриги. Абсолютно найкраща команда УПЛ проти клубу, що виглядає відверто найслабшим у чемпіонській шістці. Колос готується до плей-офф за Лігу Європи і може собі дозволити експерименти та будь-яку серію поразок – команда Костишина 5 турів поспіль не брала очок. Будемо відверті, для Ковалівки великий фарт уже в самому виході в топ-6, адже конкуренти знизу за ігровими та статистичними параметрами нічим особливо не поступалися.

Колос – Шахтар: онлайн-трансляція матчу

Тайсон і Марлос довели м'яч до Патріка на 3-й хвилині. Перший у матчі удар потягнув Волинець – було доволі небезпечно. Колос спробував увійти у штрафний Шахтаря через зону Сіпріано, який замінив важко травмованого Ісмаїлі. Матвієнко заблокував. Марлос наступив шипами у боротьбі на Вільх'яльмссона. Ісландець з криком повалявся на газоні, хоча його тренер активно кричав: "Вставай, вставай!". Не шкодує Руслан Костишин своїх підопічних. Марлос отримав блискучий пас у розріз від Патріка. Захисник Колоса встиг заблокувати удар.

Розкішний момент Колоса на 13-й. Екс-форвард київського Динамо Володимир Лисенко не помітив Степаненка на другому поверсі, але Трубін в красивому стрибку виручив. А подавав штрафний інший екс-динамівець Андрій Богданов. Ще один жорсткий фол у центрі поля. Гавриш жорстко грав і в м'яч, і в Мораєса. Жуніор ще й наче наступив на ногу капітана Ковалівки. Дісталося в іншому епізоді й Коноплянці. Приємно, що суддя не розкидається картками, тому поки без "гірчичників". Дає боротися Копієвський. Було б добре, якби і в інших матчах рефері не бігали перевіряти ігрові стики на повторах, щоразу висмоктуючи з пальця вилучення імені VAR. Ну або хоча б виробили одну стратегію суддівства.

Непогано Колос сушить гру і намагається комбінувати на чужій половині, хоча з останнім уже гірше. Багато дрібних грубощів і зупинок у грі. Що цікаво, більше грішить цим технічніший Шахтар. Не пускають в автобус Костишина безбілетників з донецького клубу. На 30 метрах від воріт Волинця контролерів більше, ніж "зайців", усе спокійно перекривають номінальні господарі. І знову Колос завершує ударом свою атаку. Більше для статистики, ніж про гостроту, але в команди Каштру і цього немає. Марлоса, здавалося, все ж загубили в карному, але пас на Мораєса виявився не найкращою затією – Жуніор послизнувся.

Уже двічі Волинцю надавали допомогу. Незамінний воротар Колоса, який витягнув уже не один матч у сезоні все-таки продовжив гру. хоча лунали крики про пошкодження задньої поверхні стегна. Каштру сховав голову від гри своєї команди. Таким засмученим португальського тренера давно не бачили. На 42-й хвилині Колос дозволив Тайсону побачити ситуацію і без тиску закинути на Додо. Мораєс замикав простріл останнього, але удар не вийшов. Ще й травмувався Жуніор, зіткнувшись із суперником.

При подачі кутового Степаненко штовхав Петрова, а потім отримав рукою в обличчя. Кричав Тарас так на повноцінний пенальті, але Копієвський зафіксував фол в атаці. Тайсон розрізав захист пасом на Мораєса. Волинцю довелося збивати, але судді зафіксували дуже сумнівний офсайд. Схоже, це мало бути пенальті, відверта помилка Копієвського як мінімум з положенням поза грою. Ще одну контру пропускає Колос, заграючись в атаці. Ледь відбилася Ковалівка. "Бл**ь, які п'ятки", – не добирав слів Волинець, нагримавши на занадто розслаблених своїх захисників.

Поперечина рятує Колос на стандарті (Степаненко замикав скидання Матвієнка), 2 добивання не знаходять мети. Однак помилка на своїй половині приводить до легкого взяття воріт. Марлосу ніхто не дозволив віддати, Мораєса (єдиного проти кількох захисників) геть загубили. Жуніор спокійно перекинув голкіпера. Шахтар навіть на 25% своїх можливостей, практично стоячи, відкриває рахунок. А ось Трубін подобається сьогодні. Спочатку виконав роль ліберо, не дозволивши Колосу застати зненацька довгим пасом, а потім спокійно нейтралізував удар Кожушка після флангової подачі.

Мораєс виходив віч-на-віч – Волинець зіграв корпусом, ніби захисник, і відтіснив Жуніора. Богданов розрізав редути пасом на Антюха, але Денис, який замінив Лисенка, забарився з ударом і програв дуель Трубіну. Соломон, який вийшов на 61-й замість Коноплянки, викотив під удар – захисники Колоса блокують. Пішла шалена злива. Смирний двічі вибігав у швидкі контри. Спочатку невлучний удар, а потім був дуже гострий простріл з правого флангу, однак гравець Колоса не зорієнтувався перед воротами і заплутався у м'ячі. Тайсон знову накидає на Додо, Соломон зобов'язаний забивати без перешкод на лінії воротарського, але і тут не виходить удар.

І знову Богданов, найнебезпечніший у команді Костишина. Екс-хавбек Динамо непогано закрутив здалеку, а Трубін не менш ефектно витягнув з-під поперечини. Болбат замінив Сіпріано. Нова позиція для Сергія, який програв Додо боротьбу за правий фланг захисту. Про гру рукою у штрафному Шахтаря кричать господарі. Гравці бідкаються, а суддя розводить руками. Тут все правильно. Матвієнко притискав руки і не розширював межі тіла. Усе, 1:0 – 18-річний воротар Трубін стає найкращим у Шахтаря, і це багато про що свідчить. Колос переграв лідера УПЛ за ударами загалом (7:5) та влучаннями у площину воріт (5:3), що не може не дивувати.