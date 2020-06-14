"Ми підходимо до головної мети": Каштру відзвітував за рік роботи у Шахтарі

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру підбив підсумки року перебування у донецькому клубі.

"Рік тому, коли ми прийшли в Шахтар, знали, яка відповідальність на нас чекає. Ми чудово розуміли, що прийшли у топовий клуб з гучним ім'ям в Європі. Ми знали, що потрібно віддавати всі свої сили, щоб здобути чемпіонський титул і виграти Кубок України.

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Рік тому ми також знали, що потрібно повністю віддаватися, відповідати амбіціям клубу і розвивати якісний футбол, гравців, молодих хлопців в колективному контексті. Це був великий виклик. І сьогодні, рівно через рік, хочу вам сказати: все, що ми зробили, щоденна складна робота з величезною віддачею завжди була в задоволення.

Величезна честь представляти Шахтар, бути частиною сім'ї, де тренерський штаб, персонал, вболівальники і адміністрація клубу – всі дивляться в одному напрямку і домагаються єдиного результату, всі захоплені своєю роботою і кожним матчем. Через рік ми підходимо до головної мети – стати національними чемпіонами. З кожним днем ​​ця мета все ближче. Також ми прагнули показати себе якнайкраще і пройти якомога далі в єврокубках. Ми дісталися до 1/8 фіналу Ліги Європи.

Можу сказати, був пройдений дуже складний, але успішний шлях. Сподіваюся, так буде і далі. Ми будемо успішні, щоб давати такому великому клубу, як Шахтар, лише те, на що він заслуговує. Ми будемо продовжувати розвивати молодих гравців, показуючи при цьому якісний футбол. Всі гравці заслуговують цього", – написав Каштру на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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