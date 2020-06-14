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"Ми підходимо до головної мети": Каштру відзвітував за рік роботи у Шахтарі

12:22 190 Читать на русском
"Ми підходимо до головної мети": Каштру відзвітував за рік роботи у Шахтарі
Луїш Каштру / ЕРА

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру підбив підсумки року перебування у донецькому клубі.

"Рік тому, коли ми прийшли в Шахтар, знали, яка відповідальність на нас чекає. Ми чудово розуміли, що прийшли у топовий клуб з гучним ім'ям в Європі. Ми знали, що потрібно віддавати всі свої сили, щоб здобути чемпіонський титул і виграти Кубок України.

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Рік тому ми також знали, що потрібно повністю віддаватися, відповідати амбіціям клубу і розвивати якісний футбол, гравців, молодих хлопців в колективному контексті. Це був великий виклик. І сьогодні, рівно через рік, хочу вам сказати: все, що ми зробили, щоденна складна робота з величезною віддачею завжди була в задоволення.

Величезна честь представляти Шахтар, бути частиною сім'ї, де тренерський штаб, персонал, вболівальники і адміністрація клубу – всі дивляться в одному напрямку і домагаються єдиного результату, всі захоплені своєю роботою і кожним матчем. Через рік ми підходимо до головної мети – стати національними чемпіонами. З кожним днем ​​ця мета все ближче. Також ми прагнули показати себе якнайкраще і пройти якомога далі в єврокубках. Ми дісталися до 1/8 фіналу Ліги Європи.

Можу сказати, був пройдений дуже складний, але успішний шлях. Сподіваюся, так буде і далі. Ми будемо успішні, щоб давати такому великому клубу, як Шахтар, лише те, на що він заслуговує. Ми будемо продовжувати розвивати молодих гравців, показуючи при цьому якісний футбол. Всі гравці заслуговують цього", – написав Каштру на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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Год назад, когда мы пришли в «Шахтер», знали, какая ответственность нам предстоит. Мы прекрасно знали, что пришли в топовый клуб со значимым именем в Европе. Мы знали, что нужно отдавать все свои силы, чтобы заработать чемпионский титул и выиграть Кубок Украины. Год назад мы также знали, что нужно полностью отдаваться, соответствовать амбициям клуба и развивать качественный футбол, игроков, молодых ребят в коллективном контексте. Это был большой вызов. И сегодня, ровно через год, хочу вам сказать: все, что мы сделали, ежедневная сложная работа с огромной отдачей всегда была в удовольствие. Огромная честь представлять «Шахтер», быть частью семьи, где тренерский штаб, персонал, болельщики и администрация клуба – все смотрят в одном направлении и добиваются единого результата, все увлечены своей работой и каждым матчем, который нам предстоит. Через год мы подходим к главной цели – стать национальными чемпионами. С каждым днем эта цель все ближе. Также мы стремились показать себя как можно лучше и пройти как можно дальше в еврокубках. Мы добрались до 1/8 финала Лиги Европы. Могу сказать, был пройден очень сложный, но успешный путь. Надеюсь, так будет и дальше. Мы будем успешны, чтобы давать такому большому клубу, как «Шахтер», только то, что он заслуживает. Мы будем продолжать развивать молодых игроков, показывая при этом качественный футбол. Все игроки заслуживают этого.

Допис, поширений Luis Castro (@luis_castro_official)

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Колос – Шахтар: анонс матчу УПЛ
08:00
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Шахтар Шахтар Луїш Каштру Луїш Каштру
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