Венглинський: Динамо буде дуже складно зупинити після Зорі

Колишній нападник збірної України Олег Венглинський не вірить у диво і пророкує Динамо срібні медалі чемпіонату.

"У світлі останнього очного протистояння Динамо та Колоса, думаю, і наступний бій, який дуже важливий для киян у боротьбі за другу сходинку, буде напруженим.

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Однак після впевненої перемоги над Зорею "біло-синіх" зупинити буде дуже складно", – сказав Венглинський у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, вже сьогодні, 19 липня, Динамо проведе свій завершальний поєдинок сезону проти Колоса. Киянам, які йдуть другими, аби завоювати срібло УПЛ і вийти у кваліфікацію Ліги чемпіонів, достатньо не програти ковалівській команді. Поєдинок відбудеться на НСК Олімпійський, початок матчу о 19:30.

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