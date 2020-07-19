toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КОЛОС - ДИНАМО ЗОРЯ - ДЕСНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ

Венглинський: Динамо буде дуже складно зупинити після Зорі

12:10 - Читать на русском
Венглинський: Динамо буде дуже складно зупинити після Зорі
Колос – Динамо / ФК Колос

Колишній нападник збірної України Олег Венглинський не вірить у диво і пророкує Динамо срібні медалі чемпіонату.

 

"У світлі останнього очного протистояння Динамо та Колоса, думаю, і наступний бій, який дуже важливий для киян у боротьбі за другу сходинку, буде напруженим.

Тренер Динамо U-19 – про матч з Колосом: Команда буде грати так, як дозволить суперник

Однак після впевненої перемоги над Зорею "біло-синіх" зупинити буде дуже складно", – сказав Венглинський у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, вже сьогодні, 19 липня, Динамо проведе свій завершальний поєдинок сезону проти Колоса. Киянам, які йдуть другими, аби завоювати срібло УПЛ і вийти у кваліфікацію Ліги чемпіонів, достатньо не програти ковалівській команді. Поєдинок відбудеться на НСК Олімпійський, початок матчу о 19:30.

Колос – Динамо: анонс матчу УПЛ

blog_ava
Рамос забив гол та скопіював Макгрегора – гравці збірної України відреагували, а чемпіон UFC оцінив тролінг
11:55
2155
Теги
Колос - Динамо Динамо Динамо Колос Колос Олег Венглинський УПЛ
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
4
хв
СК Дніпро-1
17:00
Ворскла
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук