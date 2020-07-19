Тренер Динамо U-19 – про матч з Колосом: Команда буде грати так, як дозволить суперник

Наставник Динамо U-19 Ігор Костюк поділився очікуваннями від протистояння підопічних Михайличенка з останньою командою першої шістки – Колосом.

"Головний тренер команди правильно сказав, що все було б марно, якщо в останньому матчі сезону не здобути перемогу. Тому, очікую хорошої гри і перемоги Динамо.

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Ми знаємо, що Вербіч у минулій грі отримав травму. Думаю, його участь під питанням, тому що раніше грав на уколах. Він один з лідерів команди. Але в той же час, повернувся Циганков. Повинен хтось забивати голи, щоб здобувати результат. У Віктора це добре виходить, і він приносить користь команді після довгоочікуваного повернення. Дуже добре, що Віктор повернувся.

Команда буде грати так, як дозволить суперник, як буде складатися гра, для того щоб домогтися позитивного результату. Заб'ють гол – будуть обережними, якщо не заб'ють, будуть активніше грати в атаці. Хотілося б завершити сезон на позитивній ноті і, думаю, динамівцям це вдасться", – цитує Костюка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, вже сьогодні, 19 липня, Динамо проведе свій завершальний поєдинок сезону проти Колоса. Кияни, які йдуть другими, щоб завоювати срібло УПЛ і вийти у кваліфікацію Ліги чемпіонів, мають не програти ковалівській команді. Поєдинок відбудеться на НСК Олімпійський, початок матчу о 19:30.

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