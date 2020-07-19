Венглинский: Динамо будет очень сложно остановить после Зари

Бывший нападающий сборной Украины Олег Венглинский не верит в чудо и предсказывает Динамо серебряные медали чемпионата.

"В свете последнего очного противостояния Динамо и Колоса, думаю, и следующий бой, который очень важен для киевлян в борьбе за второе место, будет напряженным.

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Однако после уверенной победы над Зарей "бело-синих" остановить будет очень сложно", – сказал Венглинский в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, уже сегодня, 19 июля, Динамо проведет свой заключительный поединок сезона против Колоса. Киевлянам, которые идут вторыми, чтобы завоевать серебро УПЛ и выйти в квалификацию Лиги чемпионов, достаточно будет не проиграть ковалевской команде. Поединок состоится на НСК Олимпийский, начало матча в 19:30.

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