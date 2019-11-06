Венгер зацікавлений у роботі в Баварії

Колишній тренер Арсенала Арсен Венгер відповів на чутки щодо свого імовірного призначення в Баварію.

"Звичайно, мене цікавить ця робота. Тренерська діяльність – це те, що було всім моїм життям до цього часу. Усі, хто тренував, скажуть вам те саме. Інтенсивність зникає, але є речі, яких вам дуже не вистачає, за деякими ви не сумуєте.

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Але з іншого боку: футбольні ігри, перемоги, підготовка команди до гри та задоволення від того, що ти даєш емоції. Це те, за чим сумуєш. Тому, звичайно, я скажу – так, я зацікавлений у роботі. Я працював з 33-ти і до 69 років без перерви на найвищому рівні. Це 36 років невпинної праці", – розповів Венгер у ефірі beIN Sport.

Нагадаємо, нещодавно Баварія звільнила Ніко Ковача і розпочала пошуки нового наставника. Основними претендентами вважались Томас Тухель (ПСЖ) і Ерік Тен Хаг (Аякс), однак вони залишаться у своїх клубах щонайменше до кінця поточного сезону.

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