Венгер заинтересован в работе в Баварии

Бывший тренер Арсенала Арсен Венгер ответил на слухи относительно своего возможного назначения в Баварию.

"Конечно, меня интересует эта работа. Тренерская деятельность – это то, что было всей моей жизнью до сих пор. Все кто тренировал, скажут вам то же самое. Интенсивность исчезает, но есть вещи, которых вам очень не хватает, по некоторым вы не скучаете.

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Но с другой стороны: футбольные игры, победы, подготовка команды к игре и удовольствие от того, что ты даешь эмоции. Это то, за чем грустишь. Поэтому, конечно, я скажу – да, я заинтересован в работе. Я работал с 33-ти и до 69 лет без перерыва на высшем уровне. Это 36 лет неустанного труда", – рассказал Венгер в эфире beIN Sport.

Напомним, недавно Бавария уволила Нико Ковача и начала поиски нового наставника. Основными претендентами считались Томас Тухель (ПСЖ) и Эрик Тен Хаг (Аякс), однако они останутся в своих клубах минимум до конца текущего сезона.

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