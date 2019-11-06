toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
ДИНАМО ЗАГРЕБ - ШАХТЕР ЯРОСЛАВ РАКИЦКИЙ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ КОПЕНГАГЕН - ДИНАМО КИЕВ

Венгер заинтересован в работе в Баварии

15:02 34 Читати українською
Венгер заинтересован в работе в Баварии
Арсен Венгер / Reuters

Бывший тренер Арсенала Арсен Венгер ответил на слухи относительно своего возможного назначения в Баварию.

"Конечно, меня интересует эта работа. Тренерская деятельность – это то, что было всей моей жизнью до сих пор. Все кто тренировал, скажут вам то же самое. Интенсивность исчезает, но есть вещи, которых вам очень не хватает, по некоторым вы не скучаете.

Новий керманич Манчестер Юнайтед, тактичний фрік для Динамо, Міланське серце: топ-10 тренерів, які сидять без роботи

Но с другой стороны: футбольные игры, победы, подготовка команды к игре и удовольствие от того, что ты даешь эмоции. Это то, за чем грустишь. Поэтому, конечно, я скажу – да, я заинтересован в работе. Я работал с 33-ти и до 69 лет без перерыва на высшем уровне. Это 36 лет неустанного труда", – рассказал Венгер в эфире beIN Sport.

Напомним, недавно Бавария уволила Нико Ковача и начала поиски нового наставника. Основными претендентами считались Томас Тухель (ПСЖ) и Эрик Тен Хаг (Аякс), однако они останутся в своих клубах минимум до конца текущего сезона.

Баварія і новий тренер: сенсація, тінь Динамо, фаворит фанатів – 5 людей на 1 клуб, що 33 дні тому принизив фіналіста ЛЧ

blog_ava
Динамо Загреб – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов
Теги
Бавария Бавария Германия Арсен Венгер Арсен Венгер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
15
мин
Динамо Загреб
22:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук