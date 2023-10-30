"Мені завжди подобається говорити те, що я відчуваю насправді. В глибині душі я вірю, що Тоттенхем стане одним із претендентів на чемпіонство. Вони купили Джеймса Медісона, який є чудовим гравцем. Він є сполучною ланкою між опорною зоною півзахисту та атакою, а ще привніс до команди трохи технічної творчості.

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Також вони купили Мікі ван де Вена, якого я вважаю винятковим гравцем. До цього вони мали проблеми в цій зоні, і Уго Льоріс теж провів минулий сезон не найкращим чином. І переміщення Сона до центру працює дуже добре.

Щодо першої четвірки АПЛ, то я назву Арсенал, Ліверпуль, Тоттенхем та Ман Сіті, звичайно ж. Такий вигляд має найкраща четвірка АПЛ на цю мить", – цитує Венгера MailSport з посиланням beIN Sports.

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