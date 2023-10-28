У матчі 10-го туру Крістал Пелас на своєму полі поступився Тоттенхему (1:2). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

У першому матчі 10-го туру АПЛ Крістал Пелас приймав лідера турнірної таблиці Тоттенхем. Айю вже у дебюті зустрічі міг відкривати рахунок, але Вікаріо зреагував на удар у правий кут. За мить Едуар цілив під протилежну стійку – знову кіпер "шпор" був на висоті.

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Лише на 15-й хвилині гості завдали першого удару у площину Крістал Пелас – Біссума з перспективного штрафного вистрілив по горобцях. За трохи Рішарлісон бив з-за меж штрафного – повз ліву стійку. В середині тайму м'яч влучив у руку гравцю Тоттенхема у штрафному, але арбітр епізод проігнорував.

По перерві гості продовжили накочувати атаки, і одна з них призвела до гола: банальний простріл у штрафний, і Ворд, поспішаючи вибити, замкнув у власні ворота. В середині тайму лондонці розіграли швидку атаку з центра поля – розкішна комбінація завершилась влучним замиканням п'ятою від Сона.

"Орли" практично не мали шансів у другому таймі – у володінні м'ячем вони періодами поступались супернику з колосальною різницею 19% на 81%, не завдавши жодного удару у площину воріт "шпор". Однак, на четвертій доданій хвилині Айю запалив інтригу, з меж штрафного влучно поціливши у дальній кут.

Зрештою все завершилось логічною перемогою Тоттенхема, який з 26 очками закріпився на вершині турнірної таблиці АПЛ. Крістал Пелас з 12 пунктами залишився одинадцятим.

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