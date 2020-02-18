toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Франція
АТЛЕТІКО - ЛІВЕРПУЛЬ БОРУСІЯ ДОРТМУНД - ПСЖ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - БЕНФІКА

Венгер прокоментував чутки про можливість отримати нову роботу на батьківщині

11:57 503 Читать на русском
Венгер прокоментував чутки про можливість отримати нову роботу на батьківщині
Арсен Венгер / Reuters

Колишній тренер Арсенала Арсен Венгер розповів про свої найближчі кар'єрні цілі.

Легендарного француза називали одним з кандидатів на посаду президента Ренна, однак повернення на батьківщину наразі його не цікавить.

Венгер – найкращий тренер АПЛ десятиліття за набраними очками, Гвардіола – поза топ-5

"Ні, я не претендую на цю роботу. Я зосереджений на своїй посаді, зараз у мене багато роботи в сфері розвитку футболу, і я намагаюся виконувати її якомога краще. Все, що я хочу – ділитися досвідом і повернути борг футболу, завдяки якому я навчився тому, що вмію", – цитує Венгера L’Équipe.

Нагадаємо, екс-тренер Арсенала наразі працює керівником відділу глобального розвитку футболу у ФІФА.

Барса впоралася з антагоністом, Фонсека програв Маліновському битву за ЛЧ, бомбезний Лаціо, клоунада ПСЖ – огляд вікенду

blog_ava
Манчестер Сіті піде на ризикований крок, щоб зберегти своїх зірок після дискваліфікації з ЛЧ
14:45
12233
Теги
Ренн Ренн Франція Арсен Венгер Арсен Венгер
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
39
хв
Манчестер Сіті
21:30
Вест Хем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук