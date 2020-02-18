Венгер прокоментував чутки про можливість отримати нову роботу на батьківщині

Колишній тренер Арсенала Арсен Венгер розповів про свої найближчі кар'єрні цілі.

Легендарного француза називали одним з кандидатів на посаду президента Ренна, однак повернення на батьківщину наразі його не цікавить.

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"Ні, я не претендую на цю роботу. Я зосереджений на своїй посаді, зараз у мене багато роботи в сфері розвитку футболу, і я намагаюся виконувати її якомога краще. Все, що я хочу – ділитися досвідом і повернути борг футболу, завдяки якому я навчився тому, що вмію", – цитує Венгера L’Équipe.

Нагадаємо, екс-тренер Арсенала наразі працює керівником відділу глобального розвитку футболу у ФІФА.

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