Венгер прокомментировал слухи о возможности получить новую работу на родине

Бывший тренер Арсенала Арсен Венгер рассказал о своих ближайших карьерных целях.

Легендарного француза называли одним из кандидатов на пост президента Ренна, однако возвращение на родину пока его не интересует.

Венгер – лучший тренер АПЛ десятилетия по набранным очкам, Гвардиола – мимо топ-5

"Нет, я не претендую на эту работу. Я сосредоточен на своей должности, сейчас у меня много работы в сфере развития футбола, и я стараюсь выполнять ее как можно лучше. Все, что я хочу – делиться опытом и вернуть долг футболу, благодаря которому я научился тому, что умею", – цитирует Венгера L'Équipe.

Напомним, экс-тренер Арсенала сейчас работает руководителем отдела глобального развития футбола в ФИФА.

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