toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Франция
АТЛЕТИКО - ЛИВЕРПУЛЬ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БОРУССИЯ ДОРТМУНД - ПСЖ

Венгер прокомментировал слухи о возможности получить новую работу на родине

11:57 46 Читати українською
Венгер прокомментировал слухи о возможности получить новую работу на родине
Арсен Венгер / Reuters

Бывший тренер Арсенала Арсен Венгер рассказал о своих ближайших карьерных целях.

Легендарного француза называли одним из кандидатов на пост президента Ренна, однако возвращение на родину пока его не интересует.

Венгер – лучший тренер АПЛ десятилетия по набранным очкам, Гвардиола – мимо топ-5

"Нет, я не претендую на эту работу. Я сосредоточен на своей должности, сейчас у меня много работы в сфере развития футбола, и я стараюсь выполнять ее как можно лучше. Все, что я хочу – делиться опытом и вернуть долг футболу, благодаря которому я научился тому, что умею", – цитирует Венгера L'Équipe.

Напомним, экс-тренер Арсенала сейчас работает руководителем отдела глобального развития футбола в ФИФА.

Барса впоралася з антагоністом, Фонсека програв Маліновському битву за ЛЧ, бомбезний Лаціо, клоунада ПСЖ – огляд вікенду

blog_ava
Атлетико – Ливерпуль: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов
08:30
329
Теги
Ренн Ренн Франция Арсен Венгер Арсен Венгер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Шахтер отдал Бутко в аренду Леху
    Україна — 17 фев432 Шахтер отдал Бутко в аренду Леху
9
час
:
29
мин
Атлетико
22:00
Ливерпуль
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук