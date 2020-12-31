Венгер – найкращий тренер АПЛ десятиліття за набраними очками, Гвардіола – поза топ-5

Авторитетне видання Sky Sports опублікувало рейтинг найрезультативніших наставників чемпіонату Англії з 2010 року.
70-річний екс-тренер Арсенала Арсен Венгер зумів випередити усіх молодших фахівців чемпіонату Англії за останні 10 років, набравши в турнірі найбільше очок.
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Sky Sports оприлюднив топ-10 наставників АПЛ:
1. Арсен Венгер (Арсенал) – 608 очок
2. Маурісіо Почеттіно (Саутгемптон, Тоттенхем) – 457
3. Жозе Моурінью ( Тоттенхем, Челсі, Манчестер Юнайтед) – 376
4. Юрген Клопп ( Ліверпуль) – 351
5. Девід Мойєс (Вест Хем, Евертон, Манчестер Юнайтед, Сандерленд) – 326
6. Брендан Роджерс (Лестер, Суонсі, Ліверпуль) – 325
7. Тоні Пюліс (Сток Сіті, Крістал Пелас, Вест Бромвіч, Мідлсбро) – 321
8. Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті) – 317
9. Марк Х'юз (Фулхем, Квінз Парк Рейнджерс, Сток Сіті, Саутгемптон) – 309
10. Алан Пардью (Ньюкасл, Крістал Пелас, Вест Бромвіч) – 304.
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