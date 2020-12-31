toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
АНГЛІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Венгер – найкращий тренер АПЛ десятиліття за набраними очками, Гвардіола – поза топ-5

14:06 280 Читать на русском
Венгер – найкращий тренер АПЛ десятиліття за набраними очками, Гвардіола – поза топ-5
Маурісіо Почеттіно та Арсен Венгер / Фото AP

Авторитетне видання Sky Sports опублікувало рейтинг найрезультативніших наставників чемпіонату Англії з 2010 року.

70-річний екс-тренер Арсенала Арсен Венгер зумів випередити усіх молодших фахівців чемпіонату Англії за останні 10 років, набравши в турнірі найбільше очок.

Гвардіола, Клопп і ще 8 найкращих тренерів АПЛ останнього десятиріччя – рейтинг британського ЗМІ здивував несподіванкою

Sky Sports оприлюднив топ-10 наставників АПЛ:

1. Арсен Венгер (Арсенал) – 608 очок
2. Маурісіо Почеттіно (Саутгемптон, Тоттенхем) – 457
3. Жозе Моурінью ( Тоттенхем, Челсі, Манчестер Юнайтед) – 376
4. Юрген Клопп ( Ліверпуль) – 351
5. Девід Мойєс (Вест Хем, Евертон, Манчестер Юнайтед, Сандерленд) – 326
6. Брендан Роджерс (Лестер, Суонсі, Ліверпуль) – 325
7. Тоні Пюліс (Сток Сіті, Крістал Пелас, Вест Бромвіч, Мідлсбро) – 321
8. Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті) – 317
9. Марк Х'юз (Фулхем, Квінз Парк Рейнджерс, Сток Сіті, Саутгемптон) – 309
10. Алан Пардью (Ньюкасл, Крістал Пелас, Вест Бромвіч) – 304.

Найгучніші тренерські відставки-2019 – тріумфатор та фіналіст ЛЧ, скандал в Іспанії, провал у Лондоні

blog_ava
Динамо офіційно підтвердило продовження контракту з Де Пеною
12:56
1991
Теги
Англія Юрген Клопп Юрген Клопп Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно Тоні П'юліс Тоні Пюліс Марк Х'юз Марк Х'юз Брендан Роджерс Брендан Роджерс Алан Пардью Алан Пардью Жозе Моурінью Жозе Моурінью Девід Мойєс Девід Мойєс Арсен Венгер Арсен Венгер
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
17
хв
Брайтон
14:30
Челсі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук