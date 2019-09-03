Венгер пояснив, чому ПСЖ повинен був зберегти Неймара

Колишній тренер Арсенала поділився думкою щодо закінчення трансферної саги бразильця.

"Думаю, він один з найкращих гравців у світі, і я радий, що він залишився в ПСЖ. Закон футболу такий, що, коли ти втрачаєш подібного гравця, через рік підуть і інші.

Президент ПСЖ назвав суму, за яку готовий відпустити Неймара

Навіть якщо у клубу багато грошей, вкрай важко зберегти гравців, які роблять різницю. Їх не можна втрачати. Якщо хочеш утримати такого гравця, то краще переконати його у виключній важливості для вас, ніж не залишати йому жодного шансу на перехід в інший клуб", – цитує Венгера Goal.

Неймар в Барселону: бразилець погодився виступати за ПСЖ в наступному сезоні

Нагадаємо, упродовж всього літа преса пов'язувала Неймара з трансфером в Барселону або Реал, однак ПСЖ не захотів відпускати найдорожчого гравця світу.