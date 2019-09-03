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Венгер пояснив, чому ПСЖ повинен був зберегти Неймара

11:12 625 Читать на русском
Венгер пояснив, чому ПСЖ повинен був зберегти Неймара
Арсен Венгер / Reuters

Колишній тренер Арсенала поділився думкою щодо закінчення трансферної саги бразильця.

"Думаю, він один з найкращих гравців у світі, і я радий, що він залишився в ПСЖ. Закон футболу такий, що, коли ти втрачаєш подібного гравця, через рік підуть і інші.

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Навіть якщо у клубу багато грошей, вкрай важко зберегти гравців, які роблять різницю. Їх не можна втрачати. Якщо хочеш утримати такого гравця, то краще переконати його у виключній важливості для вас, ніж не залишати йому жодного шансу на перехід в інший клуб", – цитує Венгера Goal.

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Нагадаємо, упродовж всього літа преса пов'язувала Неймара з трансфером в Барселону або Реал, однак ПСЖ не захотів відпускати найдорожчого гравця світу.

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Трансфери Трансфери ПСЖ ПСЖ ПСЖ Неймар Неймар Франція Арсен Венгер Арсен Венгер
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