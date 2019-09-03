Венгер объяснил, почему ПСЖ должен был сохранить Неймара

Бывший тренер Арсенала поделился мнением относительно окончания трансферной саги бразильца.

"Думаю, он один из лучших игроков в мире, и я рад, что он остался в ПСЖ. Закон футбола таков, что, когда ты теряешь подобного игрока, через год уйдут и другие.

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Даже если у клуба много денег, очень трудно сохранить игроков, которые делают разницу. Их нельзя терять. Если хочешь удержать такого игрока, то лучше убедить его в исключительной важности для вас, чем не оставлять ему ни единого шанса на переход в другой клуб", – цитирует Венгера Goal.

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Напомним, в течение всего лета пресса связывала Неймара с трансфером в Барселону или Реал, однако ПСЖ не захотел отпускать самого дорогого игрока мира.