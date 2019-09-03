toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
ЕВГЕНИЙ КОНОПЛЯНКА ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Венгер объяснил, почему ПСЖ должен был сохранить Неймара

11:12 159 Читати українською
Венгер объяснил, почему ПСЖ должен был сохранить Неймара
Арсен Венгер / Reuters

Бывший тренер Арсенала поделился мнением относительно окончания трансферной саги бразильца.

"Думаю, он один из лучших игроков в мире, и я рад, что он остался в ПСЖ. Закон футбола таков, что, когда ты теряешь подобного игрока, через год уйдут и другие.

Президент ПСЖ назвал сумму, за которую готов отпустить Неймара

Даже если у клуба много денег, очень трудно сохранить игроков, которые делают разницу. Их нельзя терять. Если хочешь удержать такого игрока, то лучше убедить его в исключительной важности для вас, чем не оставлять ему ни единого шанса на переход в другой клуб", – цитирует Венгера Goal.

Неймар в Барселону: бразилец согласился выступать за ПСЖ в следующем сезоне

Напомним, в течение всего лета пресса связывала Неймара с трансфером в Барселону или Реал, однако ПСЖ не захотел отпускать самого дорогого игрока мира.

blog_ava
Пантич покинул Динамо
00:20
544
Теги
Трансферы Трансферы ПСЖ ПСЖ ПСЖ Неймар Неймар Франция Арсен Венгер Арсен Венгер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
4
час
:
40
мин
Минай
17:00
Балканы
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук