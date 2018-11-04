Мілан запропонував Ібрагімовічу контракт на півроку – швед хоче бути у складі "россонері" довше

Шведський нападник може повернутись у європейський футбол.

За повідомленнями Tuttosport, Мілан розпочав переговори із Златаном і запропонував шведу контракт на півроку з опцією пролонгації ще на один рік. Перехід може відбутись вже взимку, адже Лос-Анджелес Гелксі, за який зараз виступає футболіст, не зміг вийти у плей-офф МЛС.

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Ібрагімовіч хоче підписати угоду з "россонері" відразу на півтора роки, а не на півроку, як пропонує клуб. Очікується, що нападник буде отримувати у Мілані 1,5 млн євро на рік.

Нагадаємо, швед вже виступав у складі Мілана з 2010 по 2012 роки. За цей час він встиг зіграти у складі італійської команди 85 матчів і забити 56 голів.

Зауважимо, що у цьому сезоні Златан Ібрагімовіч провів за Гелаксі 27 матчей в усіх турнірах, де відзначився 22 рази та віддав 6 гольових передач.

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