Венеція оформила трансфер бомбардира з Бельгії
16:48 - Читать на русском
Результативний форвард Тома Анрі змінив бельгійський Льовен на новачка італійської Серії А.
26-річний нападник став гравцем Венеції, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Анрі підписав із "помаранчево-чорно-зеленими" 3-річний контракт. Льовен за свого бомбардира отримав орієнтовно 5,5 млн євро. Усього 2,5 роки тому фламандці придбали центрфорварда в Тюбіза за скромні 500 тисяч.
У сезоні 2020/21 Тома Анрі провів 31 матч у Лізі Жупіле, в яких забив 21 м'яч. У нинішній кампанії він встиг зіграти 4 поєдинки (3 голи).
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