26-річний нападник став гравцем Венеції, повідомляє офіційний сайт клубу.

Рома відновила інтерес до Лангле

Анрі підписав із "помаранчево-чорно-зеленими" 3-річний контракт. Льовен за свого бомбардира отримав орієнтовно 5,5 млн євро. Усього 2,5 роки тому фламандці придбали центрфорварда в Тюбіза за скромні 500 тисяч.

У сезоні 2020/21 Тома Анрі провів 31 матч у Лізі Жупіле, в яких забив 21 м'яч. У нинішній кампанії він встиг зіграти 4 поєдинки (3 голи).

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