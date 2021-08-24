Венеция оформила трансфер бомбардира из Бельгии
16:50 - Читати українською
Результативный форвард Тома Анри сменил бельгийский Лёвен на новичка итальянской Серии А.
26-летний нападающий стал игроком Венеции, сообщает официальный сайт клуба.
Рома возобновила интерес к Лангле
Анри подписал с "оранжево-черно-зелеными" 3-летний контракт. Лёвен за своего бомбардира получил ориентировочно 5,5 млн евро. Всего 2,5 года назад фламандцы приобрели центрфорварда у Тюбиза за скромные 500 тысяч.
В сезоне 2020/21 Тома Анри провел 31 матч в Лиге Жупиле, в которых забил 21 мяч. В нынешней кампании он успел сыграть 4 поединка (3 гола).
Арсенал іде на дно, синхронні невдачі свідків Європейської Суперліги, побоїще в Рив'єрі – огляд вікенду
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter