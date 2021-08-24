26-летний нападающий стал игроком Венеции, сообщает официальный сайт клуба.

Рома возобновила интерес к Лангле

Анри подписал с "оранжево-черно-зелеными" 3-летний контракт. Лёвен за своего бомбардира получил ориентировочно 5,5 млн евро. Всего 2,5 года назад фламандцы приобрели центрфорварда у Тюбиза за скромные 500 тысяч.

В сезоне 2020/21 Тома Анри провел 31 матч в Лиге Жупиле, в которых забил 21 мяч. В нынешней кампании он успел сыграть 4 поединка (3 гола).

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