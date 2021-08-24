"Вовки" налаштовані підписати центрбека перед закриттям трансферного вікна, повідомляє Corriere dello Sport.

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У переході Лангле особисто зацікавлений керманич Роми Жозе Моурінью. Португалець нібито навіть телефонував французу, щоб вмовити його приєднатися до свого проекту в Італії. Римляни вже цікавилися оборонцем раніше, але не змогли домовитися про суму відступних із Барсою.

У сезоні 2020/21 Клеман Лангле провів 48 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч. У нинішній кампанії у його активі 1 поєдинок.

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