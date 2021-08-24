Рома відновила інтерес до Лангле
Оборонець іспанської Барселони Клеман Лангле знову потрапив до сфери зацікавлень італійської Роми.
"Вовки" налаштовані підписати центрбека перед закриттям трансферного вікна, повідомляє Corriere dello Sport.
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У переході Лангле особисто зацікавлений керманич Роми Жозе Моурінью. Португалець нібито навіть телефонував французу, щоб вмовити його приєднатися до свого проекту в Італії. Римляни вже цікавилися оборонцем раніше, але не змогли домовитися про суму відступних із Барсою.
У сезоні 2020/21 Клеман Лангле провів 48 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч. У нинішній кампанії у його активі 1 поєдинок.
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