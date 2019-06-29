Венесуела – Аргентина – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Аргентина впевнено перемогла Венесуелу в 1/4 фіналу Копа Амеріка. Дивіться відео голів та огляд матчу Венесуела – Аргентина.

Аргентинці жваво розпочали поєдинок, за що були винагороджені вже на 10-й хвилині. Після подачі кутового у виконанні Ліонеля Мессі м'яч потрапив до Серхіо Агуеро, який сильно пробив по воротах. На шляху круглого опинився Лаутаро Мартінес, який елегантним дотиком п'ятою відправив м'яч у сітку воріт.

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Ініціатива залишалась у гравців "альбіселесте" протягом усього матчу. Наприкінці поєдинку півзахисник Бетіса Джовані Ло Чельсо влучним ударом зняв питання щодо переможця матчу.

Аргентина вийшла у півфінал Копа Амеріка, де на неї вже очікує господар турніру – збірна Бразилії.

Аргентина перемогла Венесуелу та пробилась у півфінал Копа Амеріка, де зіграє з Бразилією