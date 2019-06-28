Венесуела – Аргентина: Мессі заткнув хейтерів та загорланив гімн своєї країни

Глядачі матчу Венесуела – Аргентина стали свідками "історичної" події.

Тепер фанати збірної Аргентини можуть заспокоїтись – Мессі співав гімн своєї країни перед матчем 1/4 фіналу Копа Амеріка проти Венесуели.

Болбой розкрив таємний ритуал Мессі під час виконання гімну

Нагадаємо, вболівальники "альбіселесте" критикували зіркового форварда за те, що він мовчить під час виконання національного гімну. Особливо ця образа на 32-річного гравця загострилась після матчу проти Катару (2:0).

Нагадаємо, якщо аргентинці пройдуть далі, то в півфіналі на них чекатиме господар турніру – збірна Бразилії.