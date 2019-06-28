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Венесуела – Аргентина: Мессі заткнув хейтерів та загорланив гімн своєї країни

22:22 766 Читать на русском
Венесуела – Аргентина: Мессі заткнув хейтерів та загорланив гімн своєї країни
Ліонель Мессі / Фото Thatsmags

Глядачі матчу Венесуела – Аргентина стали свідками "історичної" події.

 
Лаутаро Мартінес 10’
Джованні Ло Чельсо 74’
10’ Лаутаро Мартінес
74’ Джованні Ло Чельсо

Тепер фанати збірної Аргентини можуть заспокоїтись – Мессі співав гімн своєї країни перед матчем 1/4 фіналу Копа Амеріка проти Венесуели.

Болбой розкрив таємний ритуал Мессі під час виконання гімну

Нагадаємо, вболівальники "альбіселесте" критикували зіркового форварда за те, що він мовчить під час виконання національного гімну. Особливо ця образа на 32-річного гравця загострилась після матчу проти Катару (2:0).

Нагадаємо, якщо аргентинці пройдуть далі, то в півфіналі на них чекатиме господар турніру – збірна Бразилії.

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