toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ТРАНСФЕРЫ ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ КОПА АМЕРИКА-2019

Венесуэла – Аргентина – 0:2 – видео голов и обзор матча

00:40 73 Читати українською
Венесуэла – Аргентина – 0:2 – видео голов и обзор матча
Венесуэла – Аргентина – видео голов и обзор матча / Фото Mirror Football

Аргентина уверенно победила Венесуэлу в 1/4 финала Копа Америка. Смотрите видео голов и обзор матча Венесуэла – Аргентина.

 
Лаутаро Мартинес 10’
Джованни Ло Чельсо 74’
10’ Лаутаро Мартинес
74’ Джованни Ло Чельсо

Аргентинцы живо начали поединок, за что были вознаграждены уже на 10-й минуте. После подачи углового в исполнении Лионеля Месси мяч попал в Серхио Агуэро, который сильно пробил по воротам. На пути круглого оказался Лаутаро Мартинес, который элегантным касанием пяткой отправил мяч в сетку ворот.

Венесуэла – Аргентина: Месси заткнул хейтеров и заорал гимн своей страны

Инициатива оставалась у игроков "альбиселесте" в течение всего матча. В конце поединка полузащитник Бетиса Джованни Ло Чельсо точным ударом снял вопрос о победителе матча.

Аргентина вышла в полуфинал Копа Америка, где ее уже ожидает хозяин турнира – сборная Бразилии.

Аргентина победила Венесуэлу и пробилась в полуфинал Копа Америка, где сыграет с Бразилией

blog_ava
Ярмоленко возвращается в Вест Хэм, но 2 человека осложняют его перспективы – английские СМИ о будущем украинца
28 июня
1059
Теги
Мир Видеоновости Копа Америка-2019 Венесуэла - Аргентина Аргентина Аргентина Копа Америка Венесуэла Венесуэла
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
мин
Колумбия
02:00
Чили
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук