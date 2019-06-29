Венесуэла – Аргентина – 0:2 – видео голов и обзор матча

Аргентина уверенно победила Венесуэлу в 1/4 финала Копа Америка. Смотрите видео голов и обзор матча Венесуэла – Аргентина.

Аргентинцы живо начали поединок, за что были вознаграждены уже на 10-й минуте. После подачи углового в исполнении Лионеля Месси мяч попал в Серхио Агуэро, который сильно пробил по воротам. На пути круглого оказался Лаутаро Мартинес, который элегантным касанием пяткой отправил мяч в сетку ворот.

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Инициатива оставалась у игроков "альбиселесте" в течение всего матча. В конце поединка полузащитник Бетиса Джованни Ло Чельсо точным ударом снял вопрос о победителе матча.

Аргентина вышла в полуфинал Копа Америка, где ее уже ожидает хозяин турнира – сборная Бразилии.

Аргентина победила Венесуэлу и пробилась в полуфинал Копа Америка, где сыграет с Бразилией