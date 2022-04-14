Верона у своєму твіттері оголосила про підписання нового контракту з Мігелем Велозу, який захищав кольори Динамо з 2012 по 2016 роки.

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Португалець виступатиме за "жовто-синіх" до червня 2023 року – нинішня угода була розрахована до кінця поточного сезону.

Зауважимо, що Велозу в поточному сезоні провів 20 матчів у складі Верони, в яких відзначився 4 результативними передачами.

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