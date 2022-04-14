Велозу офіційно продовжив контракт з Вероною
17:15 - Читать на русском
Півзахисник Верони Мігель Велозу продовжить виступи у складі італійського клубу.
Верона у своєму твіттері оголосила про підписання нового контракту з Мігелем Велозу, який захищав кольори Динамо з 2012 по 2016 роки.
Гравець Динамо виявився сином одного з керівників "ЛНР" – клуб негайно позбувся брехуна, якого підібрали з Шахтаря
Португалець виступатиме за "жовто-синіх" до червня 2023 року – нинішня угода була розрахована до кінця поточного сезону.
Зауважимо, що Велозу в поточному сезоні провів 20 матчів у складі Верони, в яких відзначився 4 результативними передачами.
Росія напала на Україну: зіркові наставники розносять окупантів, у Динамо проблеми з фанатами (LIVE)
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter