Гравець Динамо виявився сином одного з керівників "ЛНР" – клуб негайно позбувся брехуна, якого підібрали з Шахтаря
Динамо приголомшило інформацією про футболіста, батько якого причетний до так званої "Луганської народної республіки".
Нападник команди U-19 Артур Уваров приховував факт того, що є сином ворога України, представника владних структур так званої "ЛНР" Уварова Максима Анатолійовича, повідомляє офіційний сайт киян.
Втеча Суркісів, проросійські заяви Луческу і друг Кадирова у керівництві Динамо: ультрас киян озвучили низку претензій
Динамо провело внутрішнє розслідування і встановило достовірність цієї інформації. 18-річному Уварову напряму поставили питання про причетність його батька до злочинних формувань, але хлопець не одразу дав позитивну відповідь! Клуб обурений поведінкою свого футболіста в укритті неприпустимих фактів та вирішив негайно розірвати контракт.
Додамо, що Уваров-молодший провів 6 матчів і відзначився 2 голами у поточному чемпіонаті України U-19. За даними Transfermarkt, влітку 2020 року форвард перейшов у Динамо з академії Шахтаря.
Росія напала на Україну: зіркові наставники розносять окупантів, у Динамо проблеми з фанатами (LIVE)