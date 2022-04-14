Динамо приголомшило інформацією про футболіста, батько якого причетний до так званої "Луганської народної республіки".

Нападник команди U-19 Артур Уваров приховував факт того, що є сином ворога України, представника владних структур так званої "ЛНР" Уварова Максима Анатолійовича, повідомляє офіційний сайт киян.

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Динамо провело внутрішнє розслідування і встановило достовірність цієї інформації. 18-річному Уварову напряму поставили питання про причетність його батька до злочинних формувань, але хлопець не одразу дав позитивну відповідь! Клуб обурений поведінкою свого футболіста в укритті неприпустимих фактів та вирішив негайно розірвати контракт.

Додамо, що Уваров-молодший провів 6 матчів і відзначився 2 голами у поточному чемпіонаті України U-19. За даними Transfermarkt, влітку 2020 року форвард перейшов у Динамо з академії Шахтаря.

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