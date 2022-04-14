Велозу официально продлил контракт с Вероной
17:19 - Читати українською
Полузащитник Вероны Мигель Велозу продолжит выступления в составе итальянского клуба.
Верона в своем твиттере объявила о подписании нового контракта с Мигелем Велозу, защищавшим цвета Динамо с 2012 по 2016 годы.
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Португалец будет выступать за "желто-синих" до июня 2023 года – нынешнее соглашение было рассчитано до конца текущего сезона.
Заметим, что Велозу в текущем сезоне провел 20 матчей в составе Вероны, в которых отличился 4 результативными передачами.
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