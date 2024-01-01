Півзахисник Донні ван де Беек перебрався з Манчестер Юнайтед в Айнтрахт Франкфурт.

Нідерландський хавбек спробує реанімувати кар'єру в Бундеслізі. Айнтрахт орендував Донні ван де Беека в Манчестер Юнайтед до кінця сезону 2023/24, інформує офіційний сайт клубу.

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У лавах "орлів" вихованець Аякса гратиме під номером 25. Влітку німецький клуб матиме опцію викупу футболіста. Нідерландець став першим гравцем Ман Юнайтед, який покинув Олд Траффорд у зимове вікно-2024.

Ван де Беек перейшов у Манчестер Юнайтед з Аякса влітку 2020-го за 39 мільйонів євро. В Англії у нього не пішло – 62 матчі, 2 голи, 2 асисти (у поточному сезоні – лише два виходи на заміну). Оренда в Евертон теж не допомогла вийти на колишній рівень. Тепер 26-річний центрхав спробує свої сили у чемпіонаті Німеччини.

Айнтрахт Франкфурт після 16-ти турів Бундесліги набрав 24 очки і посідає 6 місце турнірної таблиці. Відставання від зони ЛЧ складає 9 балів.

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