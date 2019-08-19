Коутінью став гравцем Баварії – мюнхенці заплатять смішну суму за оренду хавбека

Бразильський хавбек Барселони підписав контракт з чемпіонами Німеччини.

Баварія та Барселона узгодили перехід Філіппе Коутінью на правах оренди, інформує офіційний сайт мюнхенців.

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Угода розрахована на сезон 2019/20, після якого чемпіони Німеччини отримають право викупу бразильця за 120 мільйонів євро. Баварія заплатить Барселоні всього 8,5 млн євро за рік оренди.

Нагадаємо, Коутінью перейшов до Барселони з Ліверпуля взимку 2018 року, однак так і не зміг стати лідером каталонців. У 76 матчах за "блаугранас" 27-річний хавбек відзначився 21 голом.

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