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Большой блеф vs Серьезное дело: французские и испанские медиа разошлись в оценках трансферной саги Неймара

22:31 111 Читати українською
Большой блеф vs Серьезное дело: французские и испанские медиа разошлись в оценках трансферной саги Неймара
Неймар / EPA

Трансферная сага имени Неймара сводит с ума не только болельщиков Пари Сен-Жермен, Барселоны и персональных фанатов бразильца, но и СМИ обеих стран.

После завершения трансфера Филиппе Коутиньо в мюнхенскую Баварию испанская Барселона может полностью сосредоточиться на ситуации вокруг Неймара. Представители "блаугранас" отправились в Париж, чтобы обсудить детали сделки по бразильскому форварду с боссами Пари Сен-Жермен, но вся эта история может оказаться совсем не тем, чем кажется.

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По информации Le Parisien, попытка подписать Неймара является совсем несерьезной, а истинная ее цель – сделать все, чтобы Лионель Месси чувствовал себя счастливым. Аргентинец подружился с Неймаром, когда тот выступал в Барселоне, и хотел бы снова увидеть бывшего партнера в футболке каталонского клуба. Французское издание уверено, что именно желание обеспечить душевное спокойствие Месси движет руководством Барсы, а прилагать усилий для трансфера Неймара они не собираются.

Зато Неймар очень хочет вернуться на Камп Ноу, а его представители уверяют, что их клиент не хочет оставаться в ПСЖ после этого лета. Однако для Барселоны это соглашение является тяжелым бременем с финансовой точки зрения. Для начала испанский гранд мог бы попытаться взять Неймара в аренду, или же обменять его на Усмана Дембеле, Нелсона Семеду и Ивана Ракитича. Поражение Атлетику в пятницу, на старте нового сезона Примеры, обнажила проблемы Барселоны в атаке, и теперь не только Месси настаивает на возвращении Неймара.

Но есть и другая информация. Как сообщает радиостанция RAC1, технический секретарь Барселоны Эрик Абидаль после вояжа во французскую столицу на прошлой неделе в понедельник встретился с президентом клуба Хосеп-Марией Бартомеу, генеральным директором Оскаром Грау и техническим директором Рамоном Планесом. Руководство "блаугранас" решило сделать официальное предложение по трансферу 27-летнего форварда, что идет в разрез с данными французских СМИ о каталонском блефе ради чувств Месси.

Поскольку Коутинью уже в Мюнхене, то Барса должна включить других игроков в потенциальную сделку с момента подписания его соотечественника. Имена все те же – Семеду, Дембеле и Ракитич. Именно они могут стать джокером каталонцев в переговорах с ПСЖ, хотя ни один из этих игроков не горит желанием покидать Испанию.

Собственно, у боссов Барселоны остается две недели, чтобы посрамить французские медиа и доказать серьезность намерений относительно Неймара. Трансферное окно для чемпионатов Франции и Испании закрывается 2 сентября. К счастью, или к сожалению, скорее всего, футбольному сообществу придется следить за сериалом о возвращении опального бразильца на Камп Ноу до конца.

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