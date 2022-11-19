"Мудрик – це феномен, велика перспектива. Ним цікавилися великі клуби, зокрема, Ювентус. Однак з "б'янконері" ніколи не було прямих контактів або перемовин. За ним стежать інсайдери топ-клубів – Ліга чемпіонів стала важливою вітриною, щоб продемонструвати його цінність.

Мудрик шокований заявами Палкіна про свій цінник: "За таку суму мене куплять нескоро, а може й ніколи"

Тепер прийшов час, коли клуб повинен сконтактувати з агентом та самим Мудриком, щоб подивитися, чи не розпочне хтось конкретні переговори.

Наразі Михайло зосереджений виключно на останніх матчах за Шахтар у чемпіонаті. Він – професіонал, тому залишить ці чутки для аналізу відповідальним особам. Під час перерви побачимо, чи щось трапиться", – цитує Ніколіні TuttoJuve.

Нагадаємо, інтерес до Мудрика приписують низці європейськийх топ-клубів, серед яких Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Ньюкасл, ПСЖ та інші, однак найреальнішим претендентом називають Арсенал.

Мудрик на роздоріжжі, Арсенал – далеко не єдиний, несподіваний варіант у Ла Лізі