"Великі клуби зацікавилися Мудриком, він – феномен": Шахтар розкрив нові плани щодо трансферу українця
Помічник Даріо Срни в Шахтарі Карло Ніколіні поміркував щодо потенційного відходу з команди зірки "гірників" Михайла Мудрика.
"Мудрик – це феномен, велика перспектива. Ним цікавилися великі клуби, зокрема, Ювентус. Однак з "б'янконері" ніколи не було прямих контактів або перемовин. За ним стежать інсайдери топ-клубів – Ліга чемпіонів стала важливою вітриною, щоб продемонструвати його цінність.
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Тепер прийшов час, коли клуб повинен сконтактувати з агентом та самим Мудриком, щоб подивитися, чи не розпочне хтось конкретні переговори.
Наразі Михайло зосереджений виключно на останніх матчах за Шахтар у чемпіонаті. Він – професіонал, тому залишить ці чутки для аналізу відповідальним особам. Під час перерви побачимо, чи щось трапиться", – цитує Ніколіні TuttoJuve.
Нагадаємо, інтерес до Мудрика приписують низці європейськийх топ-клубів, серед яких Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Ньюкасл, ПСЖ та інші, однак найреальнішим претендентом називають Арсенал.
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