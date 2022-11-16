Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик відреагував на заяву генерального директора Сергія Палкіна, який сказав, що клуб розраховує заробити на зірці близько 100 мільйонів євро.

"Так, я прочитав це інтерв’ю. Дізнавшись про свою ціну, я був не те, що здивований, я був шокований. У мене довгостроковий контракт із Шахтарем, я віддаю всі свої сили, енергію, щоб команда досягала максимальних результатів.

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Я дуже сподівався, що своєю грою принесу велику користь Шахтарю і мною зацікавляться клуби з європейських топ-чемпіонатів. Спілкувався зі своїм агентом і знаю, що влітку щодо мене було кілька пропозицій із клубів європейських топ-чемпіонатів, але Шахтар вирішив мене не відпускати. Сприйняв це абсолютно нормально, тому що повністю довіряю керівництву.

Розумієте, я з усією повагою ставлюся до УПЛ, але кожен футболіст має мрію грати в топ-клубі й у топ-лізі – я не виняток. Але я на 100% впевнений, що з чемпіонату України навряд чи куплять гравця за 100 мільйонів. Сергій Анатолійович каже, що настане час. Можливо й так. Але я маю свою думку, що за таку суму цей час прийде не скоро, а може й ніколи.

Прочитавши інтерв’ю генерального директора, не приховуватиму, був дуже засмучений. Сума у 100 мільйонів ставить шлагбаум для мого переходу до топ-чемпіонату, про який я так мріяв. Не можу сказати, що мою мрію вбито, але поранено – це точно. Але я – професіонал, гравець Шахтаря, у нас залишилося кілька складних ігор у чемпіонаті, в яких ми зобов’язані перемагати. Прикладатиму для цього максимум зусиль", – цитує Мудрика SportArena.

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