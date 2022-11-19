Помощник Дарио Срны в Шахтере Карло Николини поразмышлял о потенциальном уходе из команды звезды "горняков" Михаила Мудрика.

"Мудрик – это феномен, большая перспектива. Им интересовались большие клубы, в частности, Ювентус. Однако с "бьянконери" никогда не было прямых контактов или переговоров. За ним следят инсайдеры топ-клубов – Лига чемпионов стала важной витриной, чтобы продемонстрировать его ценность.

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Теперь пришло время, когда клуб должен связаться с агентом и самим Мудриком, чтобы посмотреть, не начнет ли кто-нибудь конкретные переговоры.

Пока Михаил сосредоточен исключительно на последних матчах за Шахтер в чемпионате. Он профессионал, поэтому оставит эти слухи для анализа ответственным лицам. Во время перерыва увидим, случится ли что-нибудь", – цитирует Николини TuttoJuve.

Напомним, интерес к Мудрику приписывают ряду европейских топ-клубов, среди которых Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Ньюкасл, ПСЖ и другие, однако самым реальным претендентом называют Арсенал.

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