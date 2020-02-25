Велика імовірність, що Кадара більше не буде в основі Динамо, – Циганик

Ведучий програми ПроФутбол Ігор Циганик не виключає, що Динамо ще встигне продати захисника Тамаша Кадара.

"Чи встигне Динамо продати Кадара або ж він залишиться в клубі до літа? Чесно кажучи, не знаю, давайте почекаємо кілька днів. Скажімо так – ще не всюди трансферні вікна закрилися.

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Але я сумніваюся, що такий футболіст зі своєю кваліфікацією погодиться сидіти півроку і просто чекати. Гадаю, є висока ймовірність, що він більше не буде в основі Динамо. Але це мої думки, ніякої інформації у мене немає", – підсумував Циганик в ефірі ЦиганикLive.

Нагадаємо, Кадар дозволив собі відкрито критикувати головного тренера Динамо Олексія Михайличенка, за що угорця відправили в дубль.

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