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Велика вероятность, что Кадара больше не будет в основе Динамо, – Цыганык

19:55 25 Читати українською
Велика вероятность, что Кадара больше не будет в основе Динамо, – Цыганык
Тамаш Кадар / Фото ФК Динамо

Ведущий программы ПроФутбол Игорь Цыганык не исключает, что Динамо еще успеет продать защитника Тамаша Кадара.

"Успеет ли Динамо продать Кадара или же он останется в клубе до лета? Честно говоря, не знаю, давайте подождем несколько дней. Скажем так – не везде трансферные окна закрылись.

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Но я сомневаюсь, что такой футболист со своей квалификацией согласится сидеть полгода и просто ждать. Думаю, есть высокая вероятность, что он больше не будет в основе Динамо. Но это мои мысли, никакой информации у меня нет", – подытожил Цыганык в эфире ЦиганикLive.

Напомним, Кадар позволил себе открыто критиковать главного тренера Динамо Алексея Михайличенко, за что венгра отправили в дубль.

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Динамо Киев Динамо Киев Игорь Цыганык Трансферы Динамо Киев Тамаш Кадар Тамаш Кадар
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