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Арсенал погрожує суперникам гарматами – вражаюче відео до нового сезону АПЛ

15:02 343 Читать на русском
Арсенал погрожує суперникам гарматами – вражаюче відео до нового сезону АПЛ
Арсенал / Фото Reuters

Лондонський Арсенал опублікував відеоролик, де демонструє серйозну налаштованість на боротьбу в чемпіонаті Англії сезону 2018/19.

Арсенал у твіттері опублікував відеоролик, де ефектно демонструє, що команда Унаї Емері збирається "воювати" з суперниками за чемпіонство в Англії.

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На відео зображена постановка артилерійського бою з гарматами, які є символом лондонського клубу. Кадри чергуються з найкращими голами "канонірів" у минулому сезоні.

Нагадаємо, сьогодні, 12 серпня, Арсенал розпочне свою боротьбу в новому сезоні АПЛ матчем проти діючого чемпіона Манчестер Сіті. Початок зустрічі о 18:00.

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Арсенал - Манчестер Сіті: Неділя 12 серпня 2018

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Англія Арсенал Арсенал Арсенал - Манчестер Сіті Унаї Емері Унаї Емері Відеоновини
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