Арсенал погрожує суперникам гарматами – вражаюче відео до нового сезону АПЛ

Лондонський Арсенал опублікував відеоролик, де демонструє серйозну налаштованість на боротьбу в чемпіонаті Англії сезону 2018/19.

Арсенал у твіттері опублікував відеоролик, де ефектно демонструє, що команда Унаї Емері збирається "воювати" з суперниками за чемпіонство в Англії.

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На відео зображена постановка артилерійського бою з гарматами, які є символом лондонського клубу. Кадри чергуються з найкращими голами "канонірів" у минулому сезоні.

Нагадаємо, сьогодні, 12 серпня, Арсенал розпочне свою боротьбу в новому сезоні АПЛ матчем проти діючого чемпіона Манчестер Сіті. Початок зустрічі о 18:00.

This is a new era. This is a new dawn. This is a new chapter.



Together, #WeAreTheArsenal pic.twitter.com/IQFvqMkVHu — Arsenal FC (@Arsenal) 12 серпня 2018 р.

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