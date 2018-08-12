Арсенал – Манчестер Сіті: анонс матчу АПЛ

"Футбол 24" анонсує центральний поєдинок першого туру англійської Прем'єр-ліги між Арсеналом і Манчестер Сіті.

Арсенал – Манчестер Сіті

18.00. Лондон, Емірейтс

Головний арбітр – Майкл Олівер

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Арсенал і Манчестер Сіті перебувають в кардинально різних ситуаціях. "Містяни" провели ідеальний чемпіонський сезон, побивши 9 рекордів АПЛ. Наявний склад ще здатен прогресувати і реалізовувати божевільні задуми Хосепа Гвардіоли. Більше можливостей для експериментів додав коштовний трансфер Ріяда Мареза.

Найцікавіше про трансфери, оцінка перспектив у топ-6 та знайомство з новачками. Прев'ю АПЛ сезону-2018/19

Манчестер Сіті входить у новий чемпіонат відчутним фаворитом на другий поспіль титул – навіть класна трансферна кампанія Ліверпуля не відібрала у "блакитних" цей статус. Вперше з 2009 року чемпіон Англії може захистити своє звання. Гвардіола вже вирішує потенційну проблему передбачуваності свого колективу – важко уявити, що ця машина часто даватиме збій.

В Арсенала навпаки стабільністю поки що не пахне. Продав свої акції клубу Алішер Усманов, завершилася 22-річна ера Арсена Венгера. "Каноніри" починають писати нову сторінку у своїй історії. Дуже цікаво буде спостерігати за клубом і командою. Революцію довірили провести Унаї Емері. Головне його завдання – повернути Арсенал у Лігу чемпіонів після двох невдалих сезонів.

Іспанський наставник стримано підійшов до першої трансферної кампанії на чолі лондонців і підсилив лише проблемні позиції, підписавши Сократіса Папастатопулоса, Бернда Лєно, Лукаса Торрейру та Штефана Ліхтштайнера. Перспективи Арсенала на топ-4 посередні: конкуренти мають кращі стартові позиції, але проблем у них також вистачає.

Як змінилась АПЛ за 26 років: від 13-ти легіонерів до 356-ти, засилля іноземних власників, букмекери витісняють пиво

Кадрова ситуація

Травмовані: Колашинац, Кошельни – Даніло, Давід Сільва

У старті Арсенала очікується поява трьох новачків. Папастатопулос вийде замість травмованого новоспеченого капітана Кошельни, Торрейра займе місце в опорній зоні поруч з Ремзі, який якраз залікував пошкодження, а у воротах конкуренцію в Чеха повинен виграти Лєно.

Проблемна позиція "канонірів" на сьогодні – лівий фланг оборони. Колашинац отримав травму під час передсезонної підготовки, Монреаль також не до кінця відновився, але Унаї Емері не розводить паніку. Він задоволений експериментом з грою Мейтленд-Найлса в ролі фулбека. Ще один цікавий момент – чи наважиться коуч одночасно випустити проти Сіті Обамеянга і Ляказетта, пожертвувавши одним центрхавом.

Питань до лайнапу Манчестер Сіті практично немає. У Суперкубку Англії, де "містяни" легко обіграли безпорадний Челсі, вийшов близький до оптимального склад – не було лише Едерсона та де Брюйне. Величезний аргумент на користь манчестерського колективу – він вже встиг провести матч основою, тоді як "каноніри" ще не відчули один одного після відпустки.

Хосеп Гвардіола придумав багато цікавих рішень на сезон, але в першому турі в гостях у Арсенала вийде звична потужна одинадцятка. У порівнянні з минулим сезоном, одна глобальна зміна – Бернарду Сілва перемістився в центр поля на місце Давіда Сілви (проблеми зі здоров'ям), звільнивши правий фланг для Мареза. Португалець форсував форму до початку чемпіонату і прекрасно проявив себе на незвичній позиції.

Олександр Зінченко сьогодні не має ніяких шансів вийти з перших хвилин. Українець даремно відмовився від трансферу у Вулверхемптон – цього року він отримуватиме сльози ігрового часу, адже відновився основний лівий захисник "містян" Менді.

Орієнтовні склади

Арсенал: Лєно – Бельєрін, Папастатопулос, Мустафі, Мейтленд-Найлс – Ремзі, Торрейра, Джака – Озіл, Обамеянг, Мхітарян.

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Ляпорт, Менді – Фернандінью – Марез, де Брюйне, Б.Сілва, Сане – Агуеро.

Цікаві факти

– Арсенал вперше з сезону 1970-71 розпочинає першість проти чинного чемпіона.

– Манчестер Сіті має 7-матчеву переможну серію в дебютних матчах АПЛ.

– Арсенал жодного разу не переміг Манчестер Сіті в останніх 5 лігових матчах.

– У двох попередніх сезонах чинний чемпіон Англії розпочинав наступну Прем'єр-лігу поразкою. Тричі поспіль такого не траплялося ніколи.

– Арсенал всьоме поспіль стартує в чемпіонаті вдома.

– Хосеп Гвардіола та Унаї Емері зустрічалися 10 разів на тренерському містку під час роботи в Іспанії. Гвардіола жодного разу не програв своєму візаві – 6 перемог і 4 нічиї.

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Манчестер Сіті занадто сильний для цього Арсенала. Новачки "канонірів" можуть серйозно підсилити команду, але дати результат в першій грі не вийде. Інтрига – буде, сенсації – не трапиться.