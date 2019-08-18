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Вела встановив історичний рекорд МЛС

12:08 22 Читать на русском
Вела встановив історичний рекорд МЛС
Карлос Вела / Los Angeles Times

Нападник Лос-Анджелеса Карлос Вела встановив рекорд МЛС, відзначившись голом у матчі проти Реал Солт-Лейк.

Карлос Вела реалізував пенальті у матчі проти Реал Солт-Лейк та встановив рекорд МЛС ща кількістю результативних дій в сезоні.

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Для 30-річного мексиканця цей гол став 24-м в поточному розіграші МЛС. Також на рахунку гравця 15 результативних передач, що допомогло Велі оновити рекорд чемпіонату.

Раніше рекорд належав італійцеві Себастьяну Джовінко, який в сезоні-2015 взяв безпосередню участь в 38 голах своєї команди (22 голи він забив сам, а в 16 випадках асистував одноклубникам).

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Додамо, що Лос-Анджелес має провести ще 9 ігор, тому Вела матиме шанси поліпшити своє досягнення і ще сильніше відірватися від показників Джовінко.

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Карлос Вела Карлос Вела МЛС Відеоновини Лос-Анджелес Лос-Анджелес Світ
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