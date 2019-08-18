Вела встановив історичний рекорд МЛС

Нападник Лос-Анджелеса Карлос Вела встановив рекорд МЛС, відзначившись голом у матчі проти Реал Солт-Лейк.

Карлос Вела реалізував пенальті у матчі проти Реал Солт-Лейк та встановив рекорд МЛС ща кількістю результативних дій в сезоні.

Лос-Анджелес Гелаксі не зміг обіграти Сіетл попри дубль Ібрагімовіча

Для 30-річного мексиканця цей гол став 24-м в поточному розіграші МЛС. Також на рахунку гравця 15 результативних передач, що допомогло Велі оновити рекорд чемпіонату.

Раніше рекорд належав італійцеві Себастьяну Джовінко, який в сезоні-2015 взяв безпосередню участь в 38 голах своєї команди (22 голи він забив сам, а в 16 випадках асистував одноклубникам).

"У цей момент я кращий за Златана", – Вела відповів на зухвалі образи шведа

Додамо, що Лос-Анджелес має провести ще 9 ігор, тому Вела матиме шанси поліпшити своє досягнення і ще сильніше відірватися від показників Джовінко.