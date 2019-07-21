toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ДИНАМО ГАРЕТ БЕЙЛ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР

"У цей момент я кращий за Златана", – Вела відповів на зухвалі образи шведа

15:20 285 Читать на русском
"У цей момент я кращий за Златана", – Вела відповів на зухвалі образи шведа
Карлос Вела / Reuters

Нападник Лос-Анджелеса Карлос Вела вступив у словесну "війну" з форвардом Гелаксі Златаном Ібрагімовічем.

"Це не шанобливо – порівнювати мене та Златана. Та якщо ми візьмемо статистику й забудемо про вік, то саме зараз я кращий, така реальність.

Ібрагімовіч: Ви припустились помилки, порівнявши Велу зі мною

А загалом, Златан – це Златан, сильніші за нього лише Мессі та Кріштіану", – цитує мексиканця Goal.com.

Нагадаємо, що Вела та Ібрагімовіч продовжують змагатися за звання найкращого бомбардира регулярної першості МЛС. В активі першого 21 гол та 13 асистів у 20-ти матчах. Натомість у шведського ветерана – 16 м'ячів і 3 результативні передачі (17 поєдинків).

Ібрагімовіч оформив хет-трик у матчі проти лідера МЛС – Вела, над яким глузував швед, відповів дублем

blog_ava
Головні новини футболу 20 липня: Зінченко та Ярмоленко по-різному проявили себе в спарингах, УЄФА покарав Україну
07:00
1901
Теги
Світ Карлос Вела Карлос Вела Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч МЛС Лос-Анджелес Гелаксі Лос-Анджелес Гелаксі Лос-Анджелес Лос-Анджелес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
1
год
:
37
хв
Арарат-Вірменія
18:00
Лінкольн Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук