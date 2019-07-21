"У цей момент я кращий за Златана", – Вела відповів на зухвалі образи шведа

Нападник Лос-Анджелеса Карлос Вела вступив у словесну "війну" з форвардом Гелаксі Златаном Ібрагімовічем.

"Це не шанобливо – порівнювати мене та Златана. Та якщо ми візьмемо статистику й забудемо про вік, то саме зараз я кращий, така реальність.

Ібрагімовіч: Ви припустились помилки, порівнявши Велу зі мною

А загалом, Златан – це Златан, сильніші за нього лише Мессі та Кріштіану", – цитує мексиканця Goal.com.

Нагадаємо, що Вела та Ібрагімовіч продовжують змагатися за звання найкращого бомбардира регулярної першості МЛС. В активі першого 21 гол та 13 асистів у 20-ти матчах. Натомість у шведського ветерана – 16 м'ячів і 3 результативні передачі (17 поєдинків).

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