Вела установил исторический рекорд МЛС

Нападающий Лос-Анджелеса Карлос Вела установил рекорд МЛС, отметившись голом в матче против Реал Солт-Лейк.

Карлос Вела реализовал пенальти в матче против Реал Солт-Лейк и установил рекорд МЛС за количеством результативных действий в сезоне.

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Для 30-летнего мексиканца этот гол стал 24-м в текущем розыгрыше МЛС. Также на счету игрока 15 результативных передач, что помогло Веле обновить рекорд чемпионата.

Ранее рекорд принадлежал итальянцу Себастьяну Джовинко, который в сезоне-2015 принял непосредственное участие в 38 голах своей команды (22 гола он забил сам, а в 16 случаях ассистировал одноклубникам).

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Добавим, что Лос-Анджелес должен провести еще 9 игр, поэтому Вела иметь шансы улучшить свое достижение и еще сильнее оторваться от показателей Джовинко.