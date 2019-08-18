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Лос-Анджелес Гелаксі не зміг обіграти Сіетл попри дубль Ібрагімовіча

10:22 120 Читать на русском
Лос-Анджелес Гелаксі не зміг обіграти Сіетл попри дубль Ібрагімовіча
Златан Ібрагімовіч / твіттер Лос-Анджелес Гелаксі

Нападник Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч вчергове відзначився голами в рамках матчу МЛС, оформивши дубль у ворота Сіетла (2:2).

Лос-Анджелес Гелаксі розписав результативну нічию у матчі проти Сіетла. Як завжди, головною дійовою особою став Златан Ібрагімовіч, який ударом головою зрівняв рахунок на 45-ій хвилині, а в другому таймі реалізував пенальті. Втім, його одноклубники не зуміли втримати перемогу, Ск'єлвік зрізав м'яч у власні ворота наприкінці матчу. Додамо, що ці голи стали 19-им та 20-им для Ібрагімовіча, забитими в цьому чемпіонаті МЛС.

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Таким чином, Лос-Анджелес Гелаксі набрав 40 очок та поділяє 3-4 місця з Реал Солт-Лейк в чемпіонаті Західної конференції. Лідером же є Лос-Анджелес із 58 пунктами в активі.

Зазначимо, що в складі лідера Західної конференції виступає Карлос Вела, з яким Златан конфліктував цього сезону.

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МЛС Відеоновини Світ Лос-Анджелес Гелаксі Лос-Анджелес Гелаксі ДС Юнайтед ДС Юнайтед Вейн Руні Вейн Руні Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч
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