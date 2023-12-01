Уже невдовзі гравці зможуть відчути справжню підтримку від фанатів на футбольному полі.

Кабінет Міністрів України на засіданні 1 грудня доручив розробити порядок допуску глядачів на трибуни із дотриманням безпекових умов, повідомляє прес-служба Міністерства молоді та спорту України.

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Наразі Мінмолодьспорту спільно з МВС, безпековими відомствами та обласними військовими адміністраціями розробляє алгоритм, який зробить спортивні заходи доступними та максимально безпечними для глядачів. Після погодження усіх деталей буде окремо оголошено, коли глядачі зможуть повернутись на трибуни.

"Повернення уболівальників допоможе стадіонам та клубам знову бути фінансово спроможними, та й жодна телетрансляція повністю не замінює емоції стадіону. Але першочергове питання для нас – безпека глядачів та спортсменів", – зазначив виконувач обов'язків Міністра спорту Матвій Бідний.

Нагадаємо, деякі клуби, попри заборону, дозволяють невеликим групам уболівальників відвідувати календарні поєдинки. Їх не зупиняють навіть серйозні штрафи.

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