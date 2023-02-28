Дубль Сікана і дебют новачків у відеоогляді матчу Минай – Шахтар – 1:4
18:25 - Читать на русском
Шахтар легко переграв Минай у перенесеному поєдинку 9 туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
Данило Сікан 15’
Георгій Судаков 40’
Данило Сікан 60’
15’ Данило Сікан
40’ Георгій Судаков
60’ Данило Сікан
Розпочалась дуель з влучного удару Степаненка, а вже за кілька хвилин подвоїв перевагу Сікан. Інтриги вирішив додати Трубін, який не впорався з легким ударом Воробчака. Але ще до перерви забив Судаков з пенальті.
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У другому таймі Минай нічого не створив. Натомість Сікан вдруге розписався у воротах. Також варто відзначити Келсі та Гочолейшвілі, які дебютували в УПЛ. Завдяки перемозі Шахтар наблизився до СК Дніпро-1 на відстань 2 очок. Минай залишився неподалік зони вильоту.
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