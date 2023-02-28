Розпочалась дуель з влучного удару Степаненка, а вже за кілька хвилин подвоїв перевагу Сікан. Інтриги вирішив додати Трубін, який не впорався з легким ударом Воробчака. Але ще до перерви забив Судаков з пенальті.

Шахтар розгромив Минай – Трубін припустився грубого ляпу, Ракицький здивував під час гімну, Сікан оформив дубль

У другому таймі Минай нічого не створив. Натомість Сікан вдруге розписався у воротах. Також варто відзначити Келсі та Гочолейшвілі, які дебютували в УПЛ. Завдяки перемозі Шахтар наблизився до СК Дніпро-1 на відстань 2 очок. Минай залишився неподалік зони вильоту.