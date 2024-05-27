Декілька гравців Карпат залишать клуб, повідомляє Sport.ua.

"Ці Карпати рівень УПЛ не потягнуть": Маркевич анонсував великі зміни після програного Інгульцю золота Першої ліги

За інформацією джерела, за львівську команду більше не будуть виступати Єгор Картушов, Юрій Романюк, а також орендовані Аріельсон та Михайло Хромей.

Зазначається, що компанію їм можуть скласти ще п'ятеро гравців, від послуг яких "леви" планують відмовитися. Конкретика щодо них з'явиться на початку червня, коли стане відомо про новачків, яких візьмуть на підсилення.

Нагадаємо, Карпати достроково вийшли в УПЛ, однак у вирішальному матчі поступились Інгульцю (1:2) і не змогли завоювати золото Першої ліги. Після гри головний тренер львів'ян Мирон Маркевич заявив, що 60% цього складу Карпат не потягнуть рівень УПЛ.

Карпати програли матч за чемпіонство Першої ліги – Інгулець вирвав перемогу на останніх хвилинах і взяв золото