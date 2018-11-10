Болельщики Реала проголосовали за назначение Солари – результаты опроса AS

Испанское издание AS узнало мнение фанатов Реала касательно полноценного назначения Сантьяго Солари на пост главного тренера "сливочных".

Абсолютное большинство болельщиков Реала выступила за назначение Сантьяго Солари на должность главного тренера "королевского клуба" на постоянной основе.

Солари будет тренировать Реал минимум до Рождества, – Marca

Испанское издание AS провело опрос, и 82% голосов были за кандидатуру аргентинца, и лишь 18% считают, что "сливочным" нужен другой наставник. Всего голосовали 56 535 читателей.

Ранее сообщалось, что Солари может получить полноценный контракт после матча 12 тура Ла Лиги против Сельты в случае успешного результата. Сам поединок состоится 11 ноября в 21:45 по киевскому времени.