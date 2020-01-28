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Вболівальники Манчестер Сіті розкритикували Гвардіолу

12:30 442 Читать на русском
Вболівальники Манчестер Сіті розкритикували Гвардіолу
Хосеп Гвардіола / Фото з відкритих джерел

Офіційний клуб уболівальників Манчестер Сіті відреагував на критику головного тренера команди Хосепа Гвардіоли на адресу клубних уболівальників після недільного матчу Кубка Англії проти Фулхема (4:0).

"Ми були дуже засмучені і не бачимо, чого Хосеп намагається домогтися. Він йде на поводу у критиків, і це дратує. Ми відчуваємо себе невиправдано критикованими іншими клубами, і стає ще гірше, коли наш тренер дотримується цього ж. Іноді здається, що Гвардіола втратив зв'язок з фінансовою реальністю, в якій знаходяться футбольні фанати.

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Він повинен зрозуміти, що більшість уболівальників – робітничий клас і вони витрачають на футбол свої зароблені кошти. І не має сенсу дорікати нам за це. Не варто ставити під сумнів відданість уболівальників, які підтримували клуб протягом 35 років без трофеїв. Матч проходив доволі рано в неділю – це не найкращий час для відвідування футболу", – наводить слова представників клубу уболівальників видання Daily Mail.

Нагадаємо, наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола був здивований великою кількістю порожніх місць під час матчу з Фулхемом і висловив надію, що на матчі Кубка ліги проти Манчестер Юнайтед він побачить повний стадіон.

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Фулхем Фулхем Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Кубок Англії 2019/20
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