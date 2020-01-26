Манчестер Сіті розгромив Фулхем у Кубку Англії – Гвардіола проігнорував Зінченка попри ранній "подарунок"

Манчестер Сіті обіграв Фулхем (4:0) у матчі 1/16 фіналу Кубка Англії. Огляд поєдинку читайте у цій новині на "Футбол 24".

Кубок Англії, 1/16 фіналу

Манчестер Сіті – Фулхем – 4:0

Голи: Гюндоган, 8 (п), Бернарду, 19, Жезус, 72, 75

Команда Хосепа Гвардіоли фактично програла Ліверпулю титул чемпіона АПЛ, і тепер залишається зосередитись на ЛЧ і двох другорядних британських турнірах. "Містяни" однією ногою перебувають у фіналі Кубка Ліги, а також намагаються зберегти у себе трофей Кубка Англії. Три тижні тому господарі Етіхад Стедіум обіграли скромний Порт Вейн з м'ячем Зінченка. Наступний суперник – представник Чемпіоншипу Фулхем, який раніше поступався Манчестер Сіті 8 матчів поспіль. У минулому сезоні "дачники" не забили жодного гола у трьох протистояннях з "небесно-голубими": 0:3, 0:2, 0:2. Пеп виставив міцний склад, хоча й залишив на лаві декількох лідерів, у тому числі – нашого Олександра Зінченка.

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Господарі отримали подвійну компенсацію за потужний старт вже на 6-й хвилині. Сілва виконав блискучу передачу на Жезуса, який виривався на побачення з голкіпером, але був збитий центральним захисником гостей Тімом Рімом. Рефері Кевін Френд не лише призначив очевидний пенальті, але й вилучив з поля 32-річного американця, що стало справжнім шоком для підопічних Скотта Паркера. Апеляції не допомогли – складне завдання Фулхема перетворилось у майже неможливе.

Перебуваючи у більшості, Манчестер Сіті ще жадібніше розривав оборону "дачників", комбінуючи безпосередньо у штрафному майданчику "пораненого" суперника. Родак рятував після фірмового удару Мареза, Фоден промахувався з декількох метрів, а потім запускав на трибуни з вбивчої позиції (колоритна дамочка у першому ряді обмежилась легким переляком), і нарешті Бернарду холоднокровно поклав у ближній. Португалець довго крутився з м'ячем навколо власної осі, поки не звільнився від опіки та виконав, як і належить топ-футболістам. Справу фактично було зроблено. Після цього чемпіони Англії могли награвати різноманітні комбінації, готуючись до більш важливих матчів.

The thought of Monday hitting us all like #ManCity pic.twitter.com/p0ELbNMzlJ — Jenna (@jennaemily__) January 26, 2020

Раннє вилучення перетворило перший тайм на демонстрацію сили з боку гранда англійського футболу. "Містяни" домінували з величезною перевагою у володінні (68% на 32%), значно більше пробивали (9 ударів проти одного у Фулхема), частіше потрапляли у ціль (3-1). Ложкою дьогтю для господарів ризикувало стати пошкодження Мареза, проте алжирець зумів продовжити гру після зіткнення з Браяном. Саме його жахливим пострілом завершилась потенційно гольова атака команди Гвардіола у дебюті другого тайму. Ріяд без жодної опіки пробив робочою лівою на другий ярус Етіхаду. Зрештою, він поступився місцем Стерлінгу, який став першим вибором Пепа на лаві запасних (54 хв). Зінченко продовжував чекати.

Рахім втратив розкішний шанс вже через сім хвилин після виходу на поле. Отримавши класний проникаючий пас від Фодена, зірковий вінгер пробив у хрестовину. Стерлінг повертав молодому партнеру "боржок" на 65-й, однак рефері не відреагував на фол захисника Фулхема, який штовхав Філа у спину. А згодом настав зоряний час Жезуса, який оформив дубль за три хвилини. У обох випадках бразилець відзначався головою – після передачі Канселу, коли довелось втручатись VAR через можливий офсайд, і на добиванні (Фоден стріляв з близької відстані у воротаря).

Між голами Габріела каталонський фахівець провів дві заміни: Стоунз замінив Отаменді, а Родрі – Гюндогана. Вирок для Зінченка, який залишився на лаві запасних, хоча гру було зроблено ще на старті. Його конкурент Анхеліньо нічим особливим не відзначився, але відіграв усі 90 хвилин.

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