Манчестер Сіті розгромив Фулхем у Кубку Англії – Гвардіола проігнорував Зінченка попри ранній "подарунок"

Кубок Англії, 1/16 фіналу

Манчестер Сіті – Фулхем – 4:0

Голи: Гюндоган, 8 (п), Бернарду, 19, Жезус, 72, 75

Команда Хосепа Гвардіоли фактично програла Ліверпулю титул чемпіона АПЛ, і тепер залишається зосередитись на ЛЧ і двох другорядних британських турнірах. "Містяни" однією ногою перебувають у фіналі Кубка Ліги, а також намагаються зберегти у себе трофей Кубка Англії. Три тижні тому господарі Етіхад Стедіум обіграли скромний Порт Вейн з м'ячем Зінченка. Наступний суперник – представник Чемпіоншипу Фулхем, який раніше поступався Манчестер Сіті 8 матчів поспіль. У минулому сезоні "дачники" не забили жодного гола у трьох протистояннях з "небесно-голубими": 0:3, 0:2, 0:2. Пеп виставив міцний склад, хоча й залишив на лаві декількох лідерів, у тому числі – нашого Олександра Зінченка.

Кубок Англії: Саутгемптон та Тоттенхем не виявили переможця, Вест Хем покидає турнір, Челсі здолав Халл Сіті

Господарі отримали подвійну компенсацію за потужний старт вже на 6-й хвилині. Сілва виконав блискучу передачу на Жезуса, який виривався на побачення з голкіпером, але був збитий центральним захисником гостей Тімом Рімом. Рефері Кевін Френд не лише призначив очевидний пенальті, але й вилучив з поля 32-річного американця, що стало справжнім шоком для підопічних Скотта Паркера. Апеляції не допомогли – складне завдання Фулхема перетворилось у майже неможливе.

Перебуваючи у більшості, Манчестер Сіті ще жадібніше розривав оборону "дачників", комбінуючи безпосередньо у штрафному майданчику "пораненого" суперника. Родак рятував після фірмового удару Мареза, Фоден промахувався з декількох метрів, а потім запускав на трибуни з вбивчої позиції (колоритна дамочка у першому ряді обмежилась легким переляком), і нарешті Бернарду холоднокровно поклав у ближній. Португалець довго крутився з м'ячем навколо власної осі, поки не звільнився від опіки та виконав, як і належить топ-футболістам. Справу фактично було зроблено. Після цього чемпіони Англії могли награвати різноманітні комбінації, готуючись до більш важливих матчів.

The thought of Monday hitting us all like #ManCity pic.twitter.com/p0ELbNMzlJ