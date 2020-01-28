Гвардиола потерял связь с финансовой реальностью, – болельщики Манчестер Сити раскритиковали Гвардиолу

Официальный клуб болельщиков Манчестер Сити отреагировал на критику главного тренера команды Хосепа Гвардиолы в адрес клубных болельщиков после воскресного матча Кубка Англии против Фулхэма (4:0).

"Мы были очень расстроены и не видим, чего Хосеп пытается добиться. Он идет на поводу у критиков, и это раздражает. Мы чувствуем себя неоправданно критикуемыми другими клубами, и становится еще хуже, когда наш тренер придерживается этого же. Иногда кажется, что Гвардиола потерял связь с финансовой реальностью, в которой находятся футбольные фанаты.

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Он должен понять, что большинство болельщиков – рабочий класс и они тратят на футбол свои заработанные средства. И не имеет смысла упрекать нас за это. Не стоит ставить под сомнение преданность болельщиков, которые поддерживали клуб в течение 35 лет без трофеев. Матч проходил довольно рано в воскресенье – это не лучшее время для посещения футбола", – приводит слова представителей клуба болельщиков издание Daily Mail.

Напомним, наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола был удивлен большим количеством пустых мест во время матча с Фулхэмом и выразил надежду, что на матче Кубка лиги против Манчестер Юнайтед он увидит полный стадион.

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