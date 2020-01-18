Гвардіола поділився планами Манчестер Сіті на решту сезону

Іспанський наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола напередодні матчу 23-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Крістал Пелас розповів про завдання своєї команди в майбутньому.

"Зустріч з Ліверпулем? Зараз ми зосереджені на матчі проти Крістал Пелас. У вівторок нас чекає зустріч з Шеффілд Юнайтед, і, перебуваючи так далеко від Ліверпуля у турнірній таблиці, нам не цікаво дивитися, що вони роблять.

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Краще зосередитися на тому, що ми можемо поліпшити у своїй грі у другій частині сезону, а не лише в АПЛ. Ми далеко, тому що Ліверпуль неможливо зупинити. Вони виграли 21 матч з 22, тому можуть лідирувати у всіх лігах світу, а не лише в АПЛ", – цитує Гвардіолу офіційний сайт Манчестер Сіті.

Нагадаємо, манкуніанці у поточному сезону йдуть на другій сходинці, набравши 47 очок. Від лідера чемпіонату – Ліверпуля – вони відстають на 14 пунктів. Окрім того, у підопічних Юргена Клоппа є ще одна гра в запасі.

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