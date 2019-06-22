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Вболівальники Львова обрали Бруно найкращим гравцем сезону

22 червня 22:18 100 Читать на русском
Вболівальники Львова обрали Бруно найкращим гравцем сезону
Бруно Дуарте / Фото ФК Львів

Бразильський форвард Бруно Дуарте користується популярністю серед фанатів львівської команди.

Легіонер "містян" отримав звання найкращого гравця у сезоні 2018/19, інформує офіційний сайт Львова.

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Другим став ще один бразилець Лукас Тейлор, який вже покинув склад шостої команди української Прем'єр-ліги. Бруно став найкращим бомбардиром львів'ян, забивши 9 голів у 28-и матчах. Тейлор відіграв на 11 ігор менше і відзначився лише трьома м'ячами.

Нагадаємо, Львів посів останню сходинку у першій шістці чемпіонату України і не зміг забезпечити собі місце в єврокубках на наступний сезон.

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